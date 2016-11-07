У мережі опублікували відео гірського села на Прикарпатті з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

У мережі опублікували відео гірського села на Прикарпатті з висоти пташиного польоту....

На сторінці поки ВИ там з’явилося відео Микуличина – курортного села на Івано-Франківщині.

Свого часу село мало неофіційний статус найбільшого в Європі. Численні туристичні путівники вказують, що його територія простягалася на 44 кілометри — від Яремчі до кордону із Закарпаттям. Це низькогірний кліматичний курорт, розташований у долині річки Прут.

Перші відпочивальники з’явилися в Микуличині ще наприкінці 1890-х одразу після того, як в ці куточки Карпат прийшла залізнична колія. Село стало розвиватися як кліматичний курорт. Власниками розкішних вілл були мешканці Коломиї, Львова та навіть Відня.