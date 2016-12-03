1 грудня у Львові відкрився приватний музей автентичного українського одягу. Музей працюватиме на 4-му поверсі ТЦ “Опера Пасаж”.

Музей повністю сформований з приватної колекції Роксоляни Шимчук. У музеї представлений народний одяг практично з усіх куточків України. Колекцію, яка є досить відомою у Львові, Роксоляна Шимчук почала збирати ще із 1989 року. Вона налічує сотні експонатів, інформує Zaxid.net.

Музей є безкоштовним для відвідувачів, працює із 10:00 до 19:00.

Нагадаємо, що під час інавгурації президента України Петра Порошенка його дружина Марина до вечірньої сукні вбрала традиційне для жіночого українського святкового вбрання намисто з жовтого перламутру авторства Роксоляни Шимчук.