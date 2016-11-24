У Львові провели “Ігри героїв” для ветеранів АТО, які втратили кінцівки або пересуваються на інвалідних візках. ВІДЕО

У Львові провели “Ігри героїв” для ветеранів АТО, які втратили кінцівки або...

Змагання “Ігри героїв” між ветеранами АТО відбулися у Львові. У заході взяли участь 25 військовослужбовців та спортсменів, які втратили кінцівки або змушені пересуватися на інвалідних візках.

Незламність та сильна мотивація – це те, що зараз демонструють учасники змагань “Ігри героїв”. І своїм прикладом надихають інших, попри будь-які негаразди, продовжувати рухатися вперед, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Військовослужбовець 28-ї механізованої бригади Андрій Скороход на змагання “Ігри героїв” приїхав з Одеси. Боєць розповідає, ще від початку війни перебував на Сході. Рік тому влітку підірвався на протипіхотній міні поблизу Донецька. Довелося ампутувати ліву ногу.

Чоловік каже: “Було декілька лікарень, видужав, протезувався і тепер живу!”

Боєць каже, попри травму активно займається спортом. До змагань посилено тренувався близько двох місяців. Тричі на тиждень ходив до спортзалу. Тож нині готується до перемоги.

Андрій Скороход зауважує: “На любительському рівні спортом я й до цього займався. Тому це моя стихія. Плюс спілкування тут, розширення кругозору, дуже цікаво“.

Павло Козак прикутий до візка через травму спини, якої зазнав у підлітковому віці. Два роки поспіль він займається волонтерством. Двічі на тиждень відвідує бійців у львівському шпиталі. Власним прикладом демонструє пораненим бійцям, як адаптуватися до повноцінного життя. “Перш за все, всі вони переможці. Це є перемога над собою, над своїм лінивством, над психологічними комплексами. Чоловік має залишатися чоловіком. У будь-яких обставинах в нього має залишатися стержень“, – підкреслює волонтер.

Спортивний турнір “Ігри героїв” зібрав 25 учасників з усієї України. Такі змагання вже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

Сергій Романовський, координатор змагань “Ігри Героїв”, розповідає: “Усі хлопці, які працюють, працюють не тільки задля результату, а задля фізичної та психологічної реабілітації. Щоб показати людям свою силу духу, силу духу українського народу”.

Організатори кажуть, турнір уже з наступного року вийде на міжнародний рівень. Українські бійці змагатимуться з військовослужбовцями країн-членів НАТО.