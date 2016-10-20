У Львові презентують туристичний потенціал Прикарпаття. ФОТО

Упродовж 19-21 жовтня управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації спільно з туристичними операторами внутрішнього туризму презентує туристичний потенціал Івано-Франківщини на Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності.

Окремими стендами у Львові представлені турагенція “Сто стежин” (м. Яремче), Центр спадщини Вигодської вузькоколійки (с-ще Вигода Долинського району), пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Цей захід віддавна вважається наймасштабнішою подією у сфері туризму, гостинності та розваг у Західному регіоні України. Форум поєднує в собі три взаємопов’язаних виставки, а саме міжнародну виставку-ярмарок “ТурЕКСПО”, спеціалізовану виставку “Готельний та ресторанний бізнес” та спеціалізовану виставку “Континент розваг: Спорт. Відпочинок. Дозвілля”.

У рамках насиченої ділової програми 19 жовтня представники Івано-Франківщини взяли участь у стратегічній сесії “Futourism. Action plan / Туризм майбутнього. План дій” за участі Івана Ліптуги – директора департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Юрія Филюка – співзасновника проекту “Тепле місто” (м. Івано-Франківськ), Еки Бурділадзе – представника міської ради м. Тбілісі тощо.

20 жовтня у рамках Форуму серед заходів ділової програми учасникам і гостям виставки варто відвідати презентацію “Активний туризм в Карпатах: тренди на 2017 рік”, практикум-форум “Цілі та тенденції 2017. Що необхідно знати сьогоднішньому готельєру”, презентацію “Gobooking Travel. Онлайн бронювання готелів всі “за” та “проти”; 21 жовтня – тренінг “SMM для тур агенцій” від Лали Тарапакіної, відомого туристичного блогера, маркетолога, автора проекту “Знайдено в Україні” та семінар-презентацію “Як збільшити кількість клієнтів суб’єкта туристичної галузі (агенція, оператор, готель, інші фірми чи окремі особи) за рахунок сучасних інтернет медіа”.

Прикарпаття позиціонується як регіон цілорічного туризму. Зимовий відпочинок на Івано-Франківщині – це відпочинок у с. Поляниця на Буковелі – курорті з найбільш розвинутою інфраструктурою, який за короткі терміни здобув небувалу популярність; це центри гірськолижного туризму – Ворохта, Микуличин, Яблуниця, Татарів, Яремче, Косів, Тюдів, Шешори, Вишків; це фестиваль “Новорічно-Різдвяна іграшка” у с. Пістинь на Косівщині у туристично-мистецькому комплексі “Маєток Святого Миколая”, який відбудеться 19 грудня.

Крім цього, у новорічно-різдвяний період у кожному місті і містечку святкові заходи, фестивалі типу “Різдвяна розколяда” у Рогатині, “Галицькі Різдвяні фестини” у Галичі тощо

Івано-Франківська область – популярна дестинація внутрішнього туризму. За 9 місяців наш край вже відвідало понад 2 млн осіб. Туристичний збір за 9 місяців 2016 року – 1802,96 тис. грн перевершив річний показник 2015 року – 1578,46 тис. грн. З 2014 року вперше офіційні доходи закладів розміщення області перевершили доходи суб’єктів туристичної діяльності організованого туризму (туристичних фірм), у 2015 році доходи готельно-відпочинкових комплексів склали понад 370 млн грн.

Презентація туристичного потенціалу області здійснена у рамках реалізації заходів проекту ЄС “Івано-Франківська область – край для туризму”.