У Львові назріває сміттєвий бунт

Мешканці львівських районів Рясне-1, Рясне-2 та Левандівки, а також приміського села Білогорща готові перекривати дороги та зупиняти сміттєвози, аби не допустити жодної сміттєвої діяльності на території колишнього заводу “Львівсільмаш”.

Про це вони заявили напередодні, увірвавшись на засідання комісії з архітектури, містобудування та охорони історичного середовища міськради, повідомляє Укрінформ.

“На громадських слуханнях ми вже сказали своє категоричне “ні” цьому авантюрному проекту. Адже не в інтересах комерційної структури утилізувати сміття. Вона прагне відсортувати для себе скло, папір, пластик та інші потрібні матеріали, а непотріб закопати чи й так залишити на території заводу “Львівсільмаш”, де їм збираються виділити 10 гектарів. Для нас це означає рої мух, нашестя щурів та інші “переваги” такого сусідства. Найближчі ж житлові будинки знаходяться на відставні 700 метрів від майбутнього сміттєвого епіцентру“,- зазначив житель Білогорщі Василь.

Його підтримують й інші активісти, зазначаючи, що попри відсутність рішення на виділення землі приватне підприємство ТзОВ “Західресурс плюс” вже завезло на ділянку пресувальне обладнання.

Начальник юридичного управління ЛМР Гелена Пайонкевич зазначила, що це питання швидше за все не буде виноситись на наступне пленарне засідання сесії Львівської міської ради, що відбудеться 1 грудня.

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“Я буду рекомендувати міському голові це питання на розгляд сесії міської ради не виносити. Це землі міста і без рішення ради ніхто розпорядитися ними не може. Питання в такому вигляді, в якому воно було, виноситись не буде“, – сказала Пайонкевич.

Вона зазначила, що згідно із законодавством, полігону ТПВ на території населеного пункту бути не може.

На сесії Львівської міської ради, яка відбулась 10 листопада, на розгляд депутатів було винесено питання про виділення 10 га землі ЛКП “Львівспецтранс” на вул. Шевченка, 327 г під сміттєпресувальні лінії. Тоді депутати розгляд цього питання перенесли.

Нагадаємо, у липні без будь-якого громадського обговорення та погодження мешканців на екстреному засіданні виконком Коломийської міськради дає дозвіл прийняти на тимчасове зберігання зі Львова 2 тис. тонн сміття на коломийський полігон твердих побутових відходів.