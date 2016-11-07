У Львові ґвалтівник познущався з 20-річної студентки

У Львові 28-річний чоловік викрав студентку, знущався з неї та ґвалтував.

Поліцію викликали сусіди. Правоохоронцям вони розповіли, що бачили чоловіка, який силоміць затягнув до квартири голу дівчину, яка кликала на допомогу, пише Галицький кореспондент з посиланням на патрульну поліцію Львова.

У вказаній квартирі поліція знайшла дівчину, злочинець на той час вже втік.

На вулиці Котляревського полісмени помітили схожого за описами чоловіка. Він, побачивши патрульних, одразу змінив траєкторію руху та почав втікати. Патрульні затримали підозрюваного. Його упізнала потерпіла та свідки.

Читайте також: На Франківщині жорстоко вбили 51-річного чоловіка.

За словами дівчини, 28-річний чоловік 3 листопада близько 18 години на вулиці Науковій силоміць запхав її до автомобіля. Мама потерпілої того ж дня звернулася до поліції із заявою про зникнення дочки.

Затриманого доставили в ізолятор тимчасового утримання.