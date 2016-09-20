У ЛОР-відділенні Коломийської лікарні старий паркет виділяє токсичні речовини. ВІДЕО

Коломийське ЛОР-відділення потребує капітального ремонту якнайшвидше, – заявляє завідувач Роман Оріщак.

Десятки років приміщення не відновлювали, відділ як могли підтримували самі працівники, йдеться у сюжеті НТК.

Наразі, поновлювати вже немає що – штукатурка від вогкості пліснявіє та сиплеться, санвузол знищений, меблі розвалюються. А найгірше, що старий дерев’яний паркет виділяє токсичні речовини.

Пан Дмитро з П’ядиків у ЛОР-відділенні уже втретє. Говорити чоловікові складно, але скаржиться, що окрім проблем зі здоров’ям тут дошкуляють щей нікудишні умови. Замість того, щоб аби оговтуватись від неприємних процедур — думає на який бік лягти, бо ліжко провисає аж мало не до підлоги.

Інші пацієнти розповідає, що роботою лікарів задоволені, а от зовнішній стан приміщення їм не до вподоби.