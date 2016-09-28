У лісі на Прикарпатті знайшли гранатомет

На Прикарпатті жителі Тисменицького району повідомили Службу безпеки України про знайдений у лісовому урочищі Лази між селищами Єзупіль і Козино ручний протитанковий гранатомет.

Оперативно-слідча група у складі співробітників СБУ, МВС та МНС, що виїхала на місце, виявила РПГ-18 “Муха”, залишений невідомими неподалік повітряної лінії електропередач, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу СБУ у Івано-Франківській області.

Механізм гранатомета був розблокований, задня стяжка віджата, кришка відкинута. Зброя мала вигляд такої, що певний час знаходиться під впливом погодніх умов.

Вибухотехніки МНС перемістили гранатомет на безпечну відстань від ЛЕП та знешкодили. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю.