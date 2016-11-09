У Косові презентують фотовиставку, присвячену 45-річчю створення музичного фільму “Червона рута”

Презентація розпочнеться о 14.00 в приміщенні музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, інформують ”Вікна”.

Довідково. 45 років тому, восени, в ефірі українського та центрального телебачення вийшов музичний фільм “Червона рута”. Мільйони радянських глядачів пройнялися історією кохання між дівчиною з Карпат і шахтарем зі cходу. Дехто вперше побачив музикантів з електрогітарами у штанях кльош і танцівниць у відвертих спідницях. Меломани почули українську пісню в популярному на заході стилі біг-біт. Невдовзі солісти стануть популярними на весь союз, а пісні – шлягерами багатьох років.

“Червона рута” не був першим телемюзиклом, як дехто вважає нині. Перед тим Мирослав Скочиляс, його сценарист, вже працював над фільмами, один із яких навіть отримав відзнаку на Ленінградському фестивалі. Московські колеги часто просили у львів’ян щось “екзотичне”, тобто українське. Пан Скочиляс добре ладнав з режисером Романом Олексівим, відтак передбачався успішний проект.

Задум належав керівникові “Смерічки” Левкові Дутковському і автору пісень Володимиру Івасюку. Вони планували фільм за участю двох ансамблів: “Смерічки” і “Карпат”. Звели навіть декілька фонограм на чернівецькій студії, які, за браком часу, не перезаписували потім. Тому в кадрі Софія Ротару “співає” пісню “Водограй” голосом солістки “Смерічки” Марії Ісак, про що стало відомо всім лише через тридцять років. А Василь Зінкевич деякі композиції “виконує” вокалом Назарія Яремчука.Ці зміни відбулися після того, як до проекту чернівчан приєдналися фахівці Львівської студії та Укртелефільму: з’явився сценарій та нові учасники.