У Космачі два роки діє єдиний в Україні центр, де недуги лікують вівці. ФОТО

У Космачі два роки діє єдиний в Україні центр, де недуги лікують...

Про це у День психічного здоров’я повідомила журналістка Анна-Сабіна Ружицька.

“Позбутися й лікувати такі недуги непросто й часто дуже дорого. На Івано-Франківщині, в селі Космач, діє єдиний в Україні центр овітерапії, де такі такі недуги лікують без жодних таблеток та спілкування з психотепаревтом, а через перебування та спілкування з овечками”, – розповіла журналістка.

Вівцелікування має три етапи. Це харчування, практичне застосування речей із вовни та, звичайно, біоенергетика.

“Для психологічної реабілітації найважливіше спілкування з тваринами. Насамперед із ними знайомляться, спостерігають, пробують погодувати. А ягнята та вівці відчувають, коли людина пригнічена, роздратована, труться біля ніг, наче кішки чи собаки”, – каже господар Роман Бойчук.