У Коломийському районі є проблеми з виплатою зарплати бюджетникам, — Пасічняк

У 2016 році 4 мільярди гривень передбачені на виплати зарплат працівникам бюджетної сфери.

У липні-серпні з цим були значні проблеми, бо робітникам затримували зарплати. У вересні виплачено аванси за серпень, передає Галка.

Про це повідомив заступник голови ОДА Ігор Пасічняк 20 вересня під час засідання колегії ОДА.

Значні проблеми є у Богородчанському, Верховинському, Снятинському, Коломийському та Городенківському районах.

“До кінця року ситуація із виплатами зарплати буде ще гіршою”, – прокоментував посадовець.

Сьогодні розглядається можливість виділення Прикарпаттю стабілізаційних субвенцій — близько 710 мільйонів гривень. Пасічняк зазначив, що цього замало для своєчасної видачі зарплати, тому треба шукати додаткові джерела отримання коштів.

Міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що цю ситуацію врахують при формуванні бюджету на наступний рік.