У Коломийському районі горів автомобіль

Пожежа сталася в Отинії.

12 грудня ввечері горів автомобіль “FIAT Scudo”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

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Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля та капот.

Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки автомобіля.

Цьогоріч найбільше людей внаслідок пожеж загинуло у Коломийському районі (9 осіб), Косівському (5 осіб), Надвірнянському (4 особи), Тлумацькому (3 особи) районах та на території Івано-Франківської міської ради (3 особи).