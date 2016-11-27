У Коломийській Єпархії УПЦ КП створено Печеніжинське благочиння. ФОТО

23 листопада 2016 року, під головуванням Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана, в прес-центрі Єпархіального управління відбулись збори благочинних Коломийської Єпархії.

Нарада розпочалась зі спільної молитви, після чого Керуючий Коломийською Єпархією окреслив план роботи зборів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

На засіданні обговорили необхідність створення нового благочиння у зв’язку з приєднанням до Коломийської Єпархії 20-ти парафій УАПЦ влітку цього року. Також йшла мова про проведення загально-єпархіальних зборів 16 грудня цього року і порушували питання активної участі священнослужителів в житті Єпархії.

З благословення Преосвященного Владики Юліана, за результатом наради, було вирішено створити нове Печеніжинське благочиння, до складу якого увійшли наступні парафії: Храму Святого Великомученика Димитрія Солунського селища Печеніжин, Храму Введення в храм Пресвятої Богородиці села Марківка, Храму Різдва Пресвятої Богородиці села Слобода, Храму Успіння Пресвятої Богородиці села Молодятин, Храму Святого Архістратига Михаїла села Верхній Вербіж, Храму Різдва Пресвятої Богородиці села Нижній Вербіж, Храму Преподобної Параскеви Сербської села Великий Ключів, Храму Святої Мучениці Параскеви П’ятниці села Мишин, Храму Святого Великомученика Димитрія Солунського села Ковалівка, Храму Різдва Христового села Сопів, Храму Святого Великомученика Димитрія Солунського села Кропивище та Храм Святого Архістратига Михаїла села Тростянка.

Також Архієрей своїм указом звільнив настоятеля Храму Святого Великомученика Димитрія Солунського села Ковалівка митр. прот. Юрія Ужитчака з посади благочинного Коломийського благочиння та призначив його благочинним новоутвореного Печеніжинського благочиння.

Благочинним Коломийського благочиння Керуючий Коломийською Єпархією призначив настоятеля Храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Підгайчики та Храму Різдва Пресвятої Богородиці села Малий Ключів митр. прот. Михайла Сметанюка. До реорганізованого Коломийського благочиння увійшли наступні храми: Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці села Підгайчики, Храм Різдва Пресвятої Богородиці села Малий Ключів (тимчасово), Храм Воздвиження Чесного Хреста села Кобилець, Храм Перенесення мощей Святителя Миколая села Замулинці, Храм Святого Духа села Турка, Храм Різдва Пресвятої Богородиці селища Гвіздець, Храм Святителя Миколая села Остапківці, Храм Успіння Пресвятої Богородиці села Джурків, Храм Різдва Господнього села Малий Гвіздець, Храм Різдва Пресвятої Богородиці села Загайпіль, Храм Святого Великомученика Димитрія Солунського села Берем’яни та Храм Святого Апостола Андрія Первозванного села Мала Кам’янка.

Було вирішено не доцільним створювати два благочиння на базі Отинійського благочиння, а тому Єпископ Юліан своїм указом затвердив новий склад релігійних громад Отинійського благочиння: Храму Введення в храм Пресвятої Богородиці селища Отинія, Храму Святої Великомучениці Варвари селища Отинія, Храму Пресвятої Тройці села Молодилів, Храму Святого Архістратига Михаїла села Торговиця, Храму Успіння Пресвятої Богородиці села Лісний Хлібичин, Храму Вознесіння Господнього села Струпків, Храму Вознесіння Господнього села Скопівка, Храму Воскресіння Господнього села Жукотин, Храму Святителя Миколая Чудотворця села Ліски, Храму Святителя Миколая села Голосків, Храму Покрови Пресвятої Богородиці села Грабич, Храму Покрови Пресвятої Богородиці села Михалків, Храму Перенесення мощей Святителя Миколая села Лісна Слобідка та Храму Великомученика Юрія Переможця села Баб’янка.

Через незадовільний стан здоров’я благочинного Отинійського благочиння, настоятеля Храму Введення в храм Пресвятої Богородиці селища Отинія митр. прот. Івана Мороза, заступником благочинного Отинійського благочиння Архієрей призначив настоятеля Храму Успіння Пресвятої Богородиці села Лісний Хлібичин, Храму Святителя Миколая села Голосків та Храму Вознесіння Господнього села Скопівка – митр. прот. Володимира Липка, який за власним бажанням відмовився бути Отинійським благочинним.

На завершення зборів Правлячий Архієрей побажав благочинним плідної праці на користь Церкви Христової та подав своє архіпастирське благословення.