У Коломийській міськраді тренерів ДЮСШ просили підписати колективне звернення до суду

У Коломийській міськраді скликали збори тренерів трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Збори провели для того, щоб тренери ДЮСШ підписали колективне звернення до Коломийського міськрайонного суду, який розглядає позовну заяву директора ДЮСШ №1 Василя Хмуляка про скасування рішення міськради “Про деякі питання роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

Позовна заява, зокрема, стосується нових статутів ДЮСШ і створення третьої спортивної школи.

Коломийська міська рада, розуміючи, що може програти позов, просила тренерів підписати згадане колективне звернення.

Зокрема, на зборах тренерам поставили у приклад двох працівників ДЮСШ – Олександра Єжова та Андрія Хмуляка, яких звільнено вчорашнім числом.

Донедавна вони тренували дітей у ДЮСШ №1, але, відповідно до нових статутів, відтепер мають працювати у ДЮСШ №2. Для цього тренери написали заяви на перевід з ДЮСШ №1 в ДЮСШ №2, куди зараз закріпили секцію вільної боротьби. Але їх так і не було прийнято на роботу. Хоч міська влада обіцяла це перед проведенням “спортивної реформи”.

На зборах, які відбулися сьогодні у міській раді, тренери трьох ДЮСШ поставили свої підписи заднім числом (14 листопада, – Авт.) під колективним зверненням .

Власне, у суді міська рада акцентуватиме на цьому увагу, переконуючи, що всі тренери виступають за зміни статутів і створення ДЮСШ з тією матеріальною базою, яка є на цей момент.

Тим часом, 15 листопада Коломийська міська рада за підписом начальника відділу молоді і спорту Володимира Колесника звільнили з посади директора ДЮСШ №1 Василя Хмуляка.

Нижче додаємо копію рішення.

Нижче – копії колективного звернення до суду, підписані тренерами ДЮСШ.