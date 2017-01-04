У Коломийській лікарні помер хлопець, якого підрізали поблизу кафе

2 січня у Коломийську ЦРЛ із одного з сіл Коломийського району з ножовим пораненням доставили 21-річного хлопця.

Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що вночі 2 січня біля кафе між хлопцями сталася бійка, один з учасників якої вдарив ножем опонента, чим спричинив ножове поранення правої підключичної вени, пише КУРС.

Після вчинення злочину зловмисник з місця події втік. Коли був затриманий працівниками кримінальної поліції, вину свою не визнавав.

Про це у Фейсбук повідомив начальник Коломийського ВП ГУНП Остап Білейчук, передає “Дзеркало Коломиї“.

3 січня слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП злочинцю оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та затримано в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні потерпілий помер у Коломийській ЦРЛ. У зв’язку з цим зловмиснику відповідно до ч. 2 ст. 121 КК загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.