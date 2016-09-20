У “Коломийській бібліотеці” побачила світ нова книжка Василя Нагірного

Книжка “Мовчазні свідки минулого” стала 23-ім випуском у серії “Коломийська бібліотека”, заснованій Валерієм Ковтуном.

Василь Нагірний — відомий коломийський краєзнавець зібрав великий матеріал про історичні пам’ятки нашого міста (монументи, таблиці, знаки). Загалом автор зафіксував 180 таких пам’яток, подаючи історію їх відкриття, авторів і дати, та вмістивши багато вартісного фотоматеріалу, інформує Дзеркало Коломиї.

Книжка стане в нагоді тим, хто цікавиться місцевою історією і культурою та мистецтвом назагал.

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