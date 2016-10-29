У Коломиї звіряче побили демобілізованого бійця АТО

В понеділок, 24 жовтня, у Коломиї було звіряче побито демобілізованого бійця АТО.

Чоловік служив у 57 бригаді. Раніше був поранений на “передовій”, тобто бійця, який дійсно воював.

Після побиття чоловік перебував у комі, повідомляє спілка учасників АТО Коломиї та Коломийського району.

“Спілка учасників АТО лише вчора, в п’ятницю, дізналася про злочин. Про побиття повідомлено волонтерів. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми доведемо справу до логічного завершення, слідство вестиметься з особливою ретельністю, а винні- будуть покарані”, – йдеться у дописі.

Сутичка трапилась біля супермаркету “Гостинний дім”.