У Коломиї знімають програму “Сніданок з 1+1”

Сьогодні до Коломиї завітала знімальна група каналу “1+1”.

Як повідомили Дзеркалу Коломиї, у планах столичних журналістів – відвідати катедральний собор Преображення Христового на вул. Театральній, а також побувати в музеях міста, зокрема в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, Музеї писанкового розпису, Музеї гумору тощо.

Творча група каналу також ознайомиться з середмістям Коломиї.

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