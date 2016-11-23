У Коломиї зловмисник викрав дитину та вимагав викуп

Вчора до Коломийського відділу поліції із заявою звернулася місцева мешканка. За словами жінки, 22 листопада, близько обіду, до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що у нього знаходиться її 14-річний син.

Повернути назад дитину вона зможе, якщо заплатить викуп. За звільнення зловмисник вимагав у жінки 7 тисяч гривень та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає гроші. Налякана мати одразу звернулася до правоохоронців, повідомив у Фейсбук начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов, передає “Дзеркало Коломиї“.



У той же день оперативникам вдалося затримати зловмисника і звільнити хлопчика, якого чоловік утримував у одному із будинків міста. Викрадачем виявився 45-річний раніше судимий за вчинення грабежу та розбою житель Коломийського району.



Зловмисника затримали. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження.