У Коломиї злодій обікрав чоловіка, коли той упав на слизькій дорозі

Працівники Коломийського відділу поліції викрили злодія, який обікрав чоловіка, мешканця Коломиї, коли той упав на слизькій дорозі.

До правоохоронців за допомогою звернувся 46-річний житель Коломиї. Чоловік повідомив, що, повертаючись додому, він посковзнувся і впав. Під час падіння випустив з рук барсетку, яку відразу підхопив невідомець, скориставшись безпомічністю чоловіка, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікцаії ГУ Нацполіції в області.

У ній знаходилися банківські картки та особисті речі, з якими злодій втік. Пізніше потерпілий виявив, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 9700 грн.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. В ході проведених оперативно-розшукових заходів особу зловмисника встановили. Ним виявився 26-річний місцевий житель. З’ясувалося, що викрадені грошові кошти він витратив.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.