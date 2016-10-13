У Коломиї зіткнулися два авто — пасажир у лікарні

Вчора, 12 жовтня о 14.10 у Коломиї сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.

54-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем “ВАЗ 21011”, допустив зіткнення із автомобілем Skoda Fabia. За кермом останнього авто був 35-річний житель смт. Яблунів Косівського району, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління НС ОДА.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля “Шкода”, 63-річний коломиянин, отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому правої плечової кістки. Потерпілого госпіталізували у Коломийську центральну районну лікарню.