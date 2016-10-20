У Коломиї завершують модернізацію теплосистеми ЗОШ №2. ФОТО

Вчора, 19.10.2016 р., Коломию відвідав директор ТОВ “Атмосфера менеджмент” Володимир Рябець. Мета його візиту – моніторинг завершальних етапів модернізації системи теплопостачання Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

Постачання і монтаж обладнання та комплекс робіт з енергоефективності тривають у рамках реалізації проекту “Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Коломия”. Цей проект впроваджує ГО “Асоціація економічного розвитку Коломийщини” у співпраці із Коломийською міською радою за фінансової та технічної підтримки Проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ “Енергоефективність у громадах”, пише Дзеркало Коломиї.

З паном Володимиром зустрілися та провели робочу нараду перший заступник міського голови Сергій Коцюр, начальник відділу інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження Наталя Геник, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Володимир Семчук, директор ТОВ «Богдан» Богдан Антонюк, представники Асоціації економічного розвитку Коломийщини Віталій Галайчук та Віталій Вандич.

В ході зустрічі оглянули новий тепловий пункт, змонтований ТОВ “Атмосфера менеджмент”, відповідність монтажу та обладнання проектно-кошторисній документації, а також оглянули встановлення нової системи теплозабезпечення у класних кімнатах та коридорах школи.

Окрім того, з Володимиром Рябцем обговорено новітні системи альтернативних джерел енергетики, які, із залученням коштів міжнародної технічної допомоги, є можливість у найближчій перспективі впровадити у Коломиї.

Довідково:

У червні 2016 року між Товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (Німеччина) та громадською організацією “Асоціація економічного розвитку Коломийщини” підписано договір про місцеву фінансову допомогу, згідно з яким за рахунок проектних коштів проекту GIZ у рамках роботи уряду ФРН з реалізації вищезазначеного проекту та на період надання підтримки з 16.05.2016 по 10.12.2016 на підставі Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування та технічне співробітництво від 29.05.1996 року виділено кошти в сумі 907 900,00 грн. Дані кошти безповоротної грошової допомоги цільовим методом ідуть на забезпечення енергоефективних заходів ЗОШ №2 м.Коломия, а саме – на заміну системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання.

Енергоефективні заходи по капітальному ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання включають багато видів робіт, а саме: складання проектно-кошторисної документації, отримання висновку державної експертизи, промивку системи опалення та заміну нових радіаторів опалення, гідравлічне балансування системи опалення, встановлення термостатичних клапанів, утеплення трубопроводів, ремонтні роботи в системі опалення закладу. Основним результатом є встановлення сучасного модульного теплового пункту з погодозалежною автоматикою та дистанційним контролем показників роботи.