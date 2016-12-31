У Коломиї завершують будівництво нової поліклініки

Про поліклініку-довгобуд в Коломиї знає, напевно, кожен мешканець. Та останні місяці, від серпня, тут кипить робота.

Вісімдесят будівельників та кілька субпідрядних організацій працювали дні і ночі, аби вчасно здати об’єкт, йдеться в сюжеті НТК.

Кошти з державного бюджету таки виділили і направили на завершення будівельних робіт у новій поліклініці. Цьому посприяв голова парламентського комітету з питань економіки, уродженець Коломиї Андрій Іванчук.

До кінця року ремонтні бригади залишать приміщення нової поліклініки. Далі – прибирання і довгоочікуваний переїзд спеціалістів у нові кабінети.

Після облаштування приміщення пріоритетним завданням буде закупівля сучасного медичного обладнання.

Лікарі з старої поліклініки, що на Шухевича, переїдуть до нової. Тут працюватимуть і фахівці з інших медичних корпусів.

За словами головного лікаря Коломийської ЦРЛ Ірини Садов’як, частину меблів для поліклініки вже придбали, та з дороговартісним медобладнанням ситуація серйозніша.

Особливо складно з рентгенкабінетами. Старий рентген-апарат неможливо демонтувати, а на новий потрібно майже 4 мільйони гривень, а таких у поліклініці має бути мінімум три.

Поки медики тішаться переїздом, чиновники складають плани на наступний рік.

Пріоритетом буде виділення коштів на обладнання. Наступного року, за словами голови РДА Любомира Глушкова, у планах закупити для нової поліклініки обладнання на 85 мільйонів гривень.

Довгобуд поліклініки таки рушив з місця за сприяння міської, районної, обласної та Верховної рад. Медики сподіваються, що усі, хто долучився до будівництва, допоможуть закупити й дороговартісне обладнання.

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