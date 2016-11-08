У Коломиї затримали злодія, який викрав з магазину дорожню сумку

Мешканця Коломиї підозрюють у викраденні дорожньої сумки “WISDOM”, вартістю 860 гривень з приміщення одного з магазинів.

До правоохоронців звернувся 36-річний власник одного з торгових закладів міста. Чоловік повідомив, що з приміщення його крамниці викрали дорожню сумку, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили, що до скоєння крадіжки причетний 55-річний коломиянин, який уже мав кримінальний досвід, адже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав сумку та покинув приміщення.

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У скоєному кримінальному правопорушенні зловмисник зізнався, а викрадене поліція повернула законному власнику.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Також правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів на території району.