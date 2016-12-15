У Коломиї затримали крадіїв каналізаційної решітки

Наприкінці жовтня до коломийських правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку з місцевого підприємства каналізаційної решітки вартістю понад 600 гривень.

Пізніше правоохоронці встановили осіб зловмисників. Ними виявились раніше судимі 40-річна жінка та її 37-річний товариш, місцеві мешканці, які викрадене продали, а виручені кошти в сумі 120 гривень потратили на спиртне, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Як пояснили зловмисники, вони безробітні, а таким чином хотіли підзаробити на випивку. Правоохоронці перевіряють крадіїв на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.