У Коломиї затримали чоловіка, який з ножем напав на дівчину

28 листопада приблизно о 22:00 годині, проїжджаючи вулицею Чехова у Коломиї, наряд групи затримання працівників Управління поліції охорони побачив дівчину, яка кликала на допомогу.

При спілкуванні з поліцейськими вона повідомила, що на неї напав невідомий чоловік, який погрожував їй предметом, схожим на ніж. Поліцейські охорони негайно розпочали пошуки зловмисника довкола місця скоєння злочину та, обстеживши територію біля міського озера, виявили там підозрюваного. Ним виявися раніше судимий 48-річний коломиянин, у якого правоохоронці знайшли та вилучили знаряддя злочину, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, з’ясувала, що зловмисник, перебуваючи у громадському місці, тобто на вулиці, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, з метою спричинення тілесних ушкоджень, підійшов до гр. 1997 року народження та приклав їй до горла предмет, схожий на ніж. Дівчина, захищаючись, почала кричати і кликати на допомогу, після чого зловмисник втік.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

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