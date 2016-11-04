У Коломиї затримали чоловіка, який викрадав металеві огорожі у місцевих жителів

Впродовж жовтня-листопада у Коломийський відділ поліції надійшло кілька заяв та повідомлень про викрадення у райцентрі секцій металевої огорожі.

У ході проведення пошукових заходів дільничні інспектори поліції встановили, що до скоєння вищевказаного злочину причетна одна і та ж особа – 54- річний коломиянин, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Зловмисник у нічний час демонтовував огорожу частинами і ховав її вдома, а потім здавав на металобрухт. Наразі чоловіка підозрюють у вчиненні п’яти таких крадіжок.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.