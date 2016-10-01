У Коломиї затримали чоловіка, який пограбував підлітків

Працівники поліції встановили особу, яка причетна до пограбування неповнолітнього. Здобиччю зловмисника стали мобільний телефон та грошові кошти перехожого.

У вечірній час на одній із вулиць міста невідомий чоловік під’їхав на велосипеді до двох юнаків, погрожуючи їм, забрав мобільний телефон та грошові кошти в одного із неповнолітніх і втік.

Про це у мережі Фейсбук повідомив начальник коломийської поліції Остап Білейчук.

Працівники карного розшуку встановили та затримали вуличного грабіжника. Нападником виявився 43-річний місцевий житель, який вже неодноразово відбував покарання за скоєння подібних злочинів. Награбоване зловмисник одразу ж продав, а гроші витратив на своє дозвілля.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.