У Коломиї залізничники Івано-Франківської дирекції відзначили професійне свято. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 листопада 1861 року, ще за часів Автро-Угорщини, на територію сучасної України – до Львова прибув перший потяг міжнародного сполучення. Він з’єднував Відень, Краків, Перемишль і Львів.

Щороку в цей день, 4 листопада, своє професійне свято відзначають працівники залізничного транспорту України. У Коломиї з цієї нагоди відбулися урочистості та святковий концерт, пише “Дзеркало Коломиї”

У ФСК “Локомотив” – концертна зала переповнена, тут зібралися залізничники, багатьох з яких відзначили грамотами та годинниками за сумлінну працю. З вітальним словом звернувся до усіх керівник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Ярослав Лучко:

-Залізниця – це вагома ланка транспортної інфраструктури України, від її технічного стану та ефективної експлуатації залізничних шляхів залежить безперебійне сполученя між регіонами України та іншими державами. Щодо роботи Івано-Франківської дирекції, то за 10 місяців поточного року, ми перевезли 1 млн 200 тисяч пасажирів у пасажирському сполученні, 707 000 пасажирів у приміському сполученні, а також більше 4,5 млн вантажів. Івано-Франківська дирекція посідає чільне місце у Львівській залізниці завдяки кожному з вас і кожному.



Ярослав Лучко також наголосив на тому, що залізниця прогресує, зводить мости, будує нові тунелі. Чого вартий тільки Бескидський тунель, його назвали найбільшим проектом залізниці, який до кінця 2017 року має бути зданий в екплуатацію і дозволить збільшити транзитні перевезення до Європи.

Привітала усіх із професійним святом й начальниця Коломийського вокзалу Ольга Петрів: