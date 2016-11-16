У Коломиї з посади директора ДЮСШ №1 звільнили заслуженого тренера Василя Хмуляка. ФОТО

15 листопада Коломийська міська рада за підписом начальника відділу молоді і спорту Володимира Колесника звільнила з посади директора ДЮСШ №1 заслуженого тренера України з вільної боротьби Василя Хмуляка.

Про це В. Хмуляку було повідомлено сьогодні, 16 листопада.

Пропрацювавши у закладі 35 років без жодних скарг та конфліктів, отримувавши від міськради подяки за роботу, рік тому потрапив під загрозу звільнення.

“Це була спланована боротьба проти мене”, – зазначав Василь Хмуляк. Все почалося з подачі секретаря міськради Любомира Жупанського. Колись, мовляв, між ним та В. Хмуляком був особистий конфлікт, а тепер секретар мстить, лобіюючи питання звільнення директора з посади.

У січні коломияни збирали підписи на підтримку Василя Хмуляка.

21 грудня 2015 року управління освіти винесло догану В. Хмуляку за невиконання рішення міськради від 27 січня 2015 року, згідно з якою щомісяця з 1 лютого в дитячо-юнацьких спортивних школах потрібно було збирати батьківську плату за навчання дітей у розмірі 20 гривень.

Але в квітні 2016 року суд скасував догану, винесену В. Хмуляку.

Другу догану міська рада винесла йому 13 вересня за “систематичне невиконання своїх посадових обов’язків”. В. Хмуляк відмовлявся підписувати акти міськради, що стосуються реорганізації спортивних шкіл.

Зараз у суді перебуває справа за позовною заявою Василя Хмуляка, що стосується нових статутів ДЮСШ та створення третьої спортивної школи…

2007 року Василеві Хмуляку за визначні досягнення у сфері спорту було присвоєне почесне звання заслужений тренер України з вільної боротьби.

За період перебування на посаді директора школи вихованці та тренери досягли вагомих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Так четверо тренерів стали заслуженими тренерами України, вихованці школи виконали норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Шепетюк Ірина – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи, дворазова учасниця Олімпійських ігор (легка атлетика);

Бублик Роман – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи (легка атлетика);

Пульковська Наталія – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу з боротьби;

Іванов Олег – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи з боротьби;

Дорошенко Іван – майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Європи з боротьби;

Скупий Ігор – майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби;

Василишин Ігор – майстер спорту України, дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби;

Стрихар Ігор – майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи з боротьби;

Симак Любомир – майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату світу з боротьби;

Сагалюк Любомир – член збірної команди України, чемпіон України з боротьби;

Ткачук Анастасія – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи, 4 місце на І Юнацьких Олімпійських іграх 2010 року в Сінгапурі (легка атлетика);

Кусяк Іван – майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи з боротьби.

Понад 30 вихованців виконали норматив майстрів спорту України за період з 2001 по 2015 рр., багато вихованців ставали переможцями та призерами чемпіонату України. Основні показники у виконанні нормативу майстра спорту – відділення вільної боротьби, спортивної гімнастики, легкої атлетики. Вихованці беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях, а також підтримують зв’язки з спортивними клубами інших країн.

За період 2001-2015 рр. школа завойовувала передові позиції в області та в Україні. Два тренери здобувають кваліфікацію суддів міжнародної категорії (Єжов Олександр з боротьби та Красуля Олександр з спортивної гімнастики), що дає можливість обслуговувати чемпіонати Європи та світу. Лише в 2015 році двоє вихованців відділення спортивної гімнастики та один з відділення вільної боротьби виконали норматив майстрів спорту України. Вже на початку 2016 року присвоєно звання майстра спорту вихованцеві відділення спортивної гімнастики Віталію Садовому.

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