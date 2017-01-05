У Коломиї з 8 по 19 січня біля ялинки колядуватимуть церковні хори. АНОНС

У Коломиї щовечора з 8 по 19 січня біля ялинки колядуватимуть церковні хори.
Про це повідомляється на сторінці “Коломийських атракцій”.
“Як і обіцяли, ми презентуємо вам маленький розклад колядників – хорів місцевих церков, які даруватимуть різдвяний настрій біля святкової ялинки щовечора о 18:00.
8 січня – Собор Преображення ГНІХ
9 січня – Храм св.Йосафата
10 січня – Храм св.Миколая Чудотворця
11 січня – Храм Стрітення ГНІХ
12 січня – Собор св.Архистратига Михаїла
13 січня – Храм свв. Володимира і Ольги
15 січня – Храм свв. Петра і Павла
16 січня – Храм Покрови Пресвятої Богородиці
18 січня – Храм св.Андрея Первозванного
19 січня – Храм Успіння Пресвятої Богородиці
Дуже дякуємо усім парафіям за продуктивне бажання до співпраці” – йдеться у повідомленні.