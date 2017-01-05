У Коломиї з 8 по 19 січня біля ялинки колядуватимуть церковні хори. АНОНС

У Коломиї щовечора з 8 по 19 січня біля ялинки колядуватимуть церковні хори.

Про це повідомляється на сторінці “Коломийських атракцій”.

“Як і обіцяли, ми презентуємо вам маленький розклад колядників – хорів місцевих церков, які даруватимуть різдвяний настрій біля святкової ялинки щовечора о 18:00.

8 січня – Собор Преображення ГНІХ

9 січня – Храм св.Йосафата

10 січня – Храм св.Миколая Чудотворця

11 січня – Храм Стрітення ГНІХ

12 січня – Собор св.Архистратига Михаїла

13 січня – Храм свв. Володимира і Ольги

15 січня – Храм свв. Петра і Павла

16 січня – Храм Покрови Пресвятої Богородиці

18 січня – Храм св.Андрея Первозванного

19 січня – Храм Успіння Пресвятої Богородиці

Дуже дякуємо усім парафіям за продуктивне бажання до співпраці” – йдеться у повідомленні.