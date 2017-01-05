У Коломиї взяли під варту чоловіка, який вбив 20-річного хлопця

Коломийською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Вночі 2 січня у селі Турка Коломийського району біля місцевого кафе на побутовому ґрунті виникла суперечка між двома чоловіками.

Під час цього конфлікту 45-річний місцевий житель наніс 20-річному хлопцю удар ножем у правове плече, чим спричинив тілесне ушкодження у вигляді ножового поранення правої підключичної вени, внаслідок чого хлопець помер 4 січня в реанімаційному відділенні Коломийської лікарні.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.

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