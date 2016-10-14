У Коломиї встановили пам’ятний знак 26 загиблим воїнам АТО з Коломийщини. ФОТОРЕПОРТАЖ

На свято Покрови у день вшанування українського війська в Коломиї зі скорботними урочистостям відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО.

Металеву таблицю встановлено поруч з таблицею з іменами героїв Небесної Сотні, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

На таблиці вписали імена 26 загиблих Героїв війни на Донбасі мешканців Коломийщини: Андрій Поріцький, Тарас Сенюк, Олександр Козолій, Степан Воробець, Сергій Лисенко, Роман Фурик, Євген Луць, Богдан Сидір, Володимир Чепіль, Василь Семанюк, Петро Остап’юк, Віктор Яков’як, Володимир Лисенчук, Руслан Юрчишин, Руслан Свирид, Дмитро Кабалюк, Олександр Мельник, Олександр Шаповал, Роман Грицик, Василь Мочернюк, Євгеній Грод, Михайло Лукащук, Ростислав Вінтонишин, Віталій Окунєв, Ярослав Приймак. Вони навіки залишаться в пам’яті своєї рідні і в пам’яті коломиян.

Духовенство відслужило панахиду за убієнними, родичі й близькі героїв мовчки запалили свічки. Ніхто не промовляв. Опустивши голову, стояли військові побратими загиблих.

Відтак у Народному домі відбулося урочисте вшанування бійців АТО й концертна програми, приурочена до Дня Захисників Вітчизни.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК