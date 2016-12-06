У Коломиї встановили головну ялинку міста, висотою 11 метрів. ФОТО

Сьогодні у Коломиї встановили головну ялинку міста на вже традиційному місці – на площі перед ратушею.

Її висота становить 11 метрів. Зелену красуню привезли до Коломиї з села Воскресинці, інформує “Дзеркало Коломиї”.

“Зголосилися люди, у яких дерево росло на подвір’ї, але вже несло загрозу і спричиняло незручності. Ялинка цього року – дуже красива”, – розповідає у коментарі заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук.

Повна вартість, витрачена на ялинку, буде відома після того, як придбають все необхідне для її оформлення.

Але, як повідомили у міській раді, цьогоріч в міському бюджеті на ялинку закладено близько 100 тисяч гривень.

В оформленні ялинки оновлять ілюмінацію, закупивши частину нової. Також придбають нові іграшки й інші прикраси.

Як обіцяють у ратуші, новий 2017 рік ми зустрічатимемо із вишукано вбраною ялинкою, до оформлення планують підійти творчо й прикрасити краще, ніж минулих років.

Засвітять головну ялинку Коломиї, як і зазвичай, 19 грудня – в День святого Миколая.