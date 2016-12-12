У Коломиї вночі горіла капличка

За минулі вихідні на Івано-Франківщині виникло 17 пожеж.

12 грудня о 04:30 у Коломиї по вулиці Міцкевича виникло загорання в приміщенні каплиці, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.



Вогнем знищено церковний реманент. Причина пожежі встановлюється.

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10 грудня о 16:27 по вулиці Лепкого сталася пожежа в кімнаті житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Також за минулі вихідні коломийські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави та сміття на відкритій території.