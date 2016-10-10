У Коломиї відзначили День художника. ФОТО

6 жовтня 2016 року напередодні Дня Художника в затишних виставкових залах Картинної галереї Спілки художників “Коло-Ми-Я” було гамірно, піднесено й одночасно святково адже цього дня відбулося відкриття виставки “Мистецькі Кола Коломиї:2016”, яка приурочена до Дня художника та 775-річчя першої літописної згадки про Коломию.

Це перша виставка, за часів Незалежності України, яка обʼєднала митців Коломиї та Коломийщини напередодні і з нагоди відзначення професійного свята Дня Художника, повідомив у Фейсбук адвокат, засновник культурологічного проекту “Коломия-наше місто”, співорганізатор виставки Михайло Петрів, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Я скажу, так, можливо, дуже голосно – на нашій виставці представлені твори тридцяти одного коломийського митця, й слово МИТЕЦЬ кажу тут з великої букви.

Вік наших учасників є тут не перешкодою, а навпаки поштовхом до творення, оскільки пройде зовсім небагато часу і ці юні обличчя які великими очима і можливо ще не цілковитим усвідомленням того, де і чого вони тут знаходяться виростуть в модернових коломийських художників, а сьогоднішні метри будуть з гордістю згадувати, що саме вони були для них мистецькими орієнтирами”, – написав Михайло Петрів.

Коломийських митців обʼєднала мистецька тема виставки – це Коломия в усіх її проявах: архітектура, краєвиди, персони.

Владика Василій (Івасюк), Правлячий Архієрей Коломийсько-Чернівецької Єпархії УГКЦ, підкреслив величність виставки і в першу чергу завдяки поєднанню участі юних та зрілих митців й благословив добрі починання в започаткуванні такої традиції. Вітання й благословення митці отримали від священників Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Емілія Бережницька, підкреслила вагомість цієї виставки адже чи не вперше в такому широкому форматі митців вітають з Днем художника і ці вітання лунають в єдиному пориві від влади міста й району, громади міста та головне те, що митці мають нарешті в Коломиї свій дім – Картинну галерею Спілки художників “Коло-Ми-Я”.

Любомир Глушков вітаючи художників з професійним святом склав подяку сімʼї Бережницьких за відкриття першого в Коломиї Мистецького центру та картинної галереї.

Уляна Мандрусяк вітаючи митців запевнила у повній підтримці їх творчості з боку відділу культури Коломийської міської ради.

Валерій Ковтун, як директор Коломийського педагогічного коледжу привітавши митців висловив сподівання чи навіть впевненість в тому, що ця виставка стане початком нової традиції – святкування Дня художника усією мистецькою спільнотою Коломиї а для студентів-учасників виставки будуть передані вітальні конверти.

Михайло Петрів передав картинній галереї книжку про Ярослава Лукавецького митця життя й діяльність якого тісно повʼязана з Коломиєю та Снятином. Це не випадково, адже привітати коломийських митців завітали гості зі Снятина – Володимир Лазаренко, засновник Музично-видавничого дому “В.Лазаренко”, який передав картинній галереї чимало мистецької літератури.

Анатолій Урядов привітавши митців передав для кожного з учасників виставки книжку Володимира Грабовецького “Історія Коломиї”.

Юрій Овчаренко та Ігор Граділь потурбувалися про найменших учасників виставки – кожному учневі Коломийської художнього школи ім. Я. Пстрака, Нижньовербізької дитячої школи мистецтв та Гвіздецької школи мистецтв подаровано набір гуашних фарб, альбом для акварелей та набір пензлів – це те, що стане поштовхом до їх творення.

Олег Лобурак завітав в гості з “Котом Гудзиком” (у вигляді майстерного печива) і передав його як дарунок для учня художньої школи – Андрія Фратовчана.

Богдан Волошинський, знаний коломиянин, привітав митців зі святом від імені Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Ірина Зінець привітала колег дуже зворушливо – адже передала як дарунок картинній галереї один із творів свого покійного чоловіка.

Самобутній поет Микола Гаєвий передав галереї в дарунок власну збірку поезій “Цікавий дивосвіт” підкресливши те, що ця збірка ілюстрована юними митцями-учнями Нижньовербізької дитячої школи мистецтв.

Приємною несподіванкою для митців було привітання від Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, в особі Галини Волощук та декламуванні мистецьких віршів студентами інституту: Іванна Гриньків декламувала поезію Романа Бойчука “Художник пише про реальність”, а Надія Тинкалюк декламувала поезію Галини Фесюк “Малювати картини руками не можна”.

Фото: Володимир Ямборак