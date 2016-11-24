У Коломиї відкриють виставку поштівок “100 років без Франца Йосифа Першого”

У Коломиї відкриють виставку поштівок “100 років без Франца Йосифа Першого”

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24 листопада у Музей історії міста Коломиї, відбудеться відкриття виставки поштівок з колекції Валерія Ковтуна – “100 років без Франца Йосифа Першого”.

Початок о 14.00 годині.

Don Yapon

Виставка працюватиме 10 днів.

Вхід вільний!

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