У Коломиї відкриють виставку поштівок “100 років без Франца Йосифа Першого”

24 листопада у Музей історії міста Коломиї, відбудеться відкриття виставки поштівок з колекції Валерія Ковтуна – “100 років без Франца Йосифа Першого”.



Початок о 14.00 годині.

Виставка працюватиме 10 днів.



Вхід вільний!