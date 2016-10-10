У Коломиї відкрили виставку, яка передає колорит міста, красу Карпат та архітектуру Італії. ФОТО

У Коломиї відкрили виставку, яка передає колорит міста, красу Карпат та архітектуру...

У Коломийському музеї писанкового розпису відкрито персональну виставку члена Національної спілки художників України та Коломийської Асоціації Мистців Галини Вінтоняк.

У рідній Коломиї напередодні власного ювілею малярка вперше відкрила персональну виставку, де представила тридцять три яскравих і динамічних живописних полотна, створених у різних жанрах образотворчого мистецтва, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Рrostir.museum.

Наповнені сонцем, розмаїттям кольорів і відтінків, пейзажі художниці колоритно передають красу Карпатських гір, архітектуру Коломиї та далекої Італії. Не бракує яскравих барв і в психологічних портретах, натюрмортах. Кожна із представлених робіт надзвичайно світла й сповнена життєдайної енергетики. Чимало робіт передають колорит знаного мистецькими традиціями мальовничого села Космач, звідки походить мама мисткині – заслужений художник України та відома майстриня художнього ткацтва та вишиття Ганна Вінтоняк, яка одна з перших і привітала ювілярку.

Із ювілеєм та чудовою виставкою художницю вітали генеральний директор Національного музею Ярослава Ткачук, начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк, від коломийських митців – Катерина Каркадим, Василь Андрушко та Мирослав Ясінський.

Гармонійно доповнили святкову імпрезу музичні композиції у виконанні Юрія Пригродського та Ярослава Шийка. Виставка триватиме до 30 жовтня.

Оксана Ясінська