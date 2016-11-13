У Коломиї відкрили виставку світлин бійців ДУК, які фотографували своє бойове життя. ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу у мистецькому центрі “Світовид” відкрили благодійну фотовиставку “Бійці ДУК на лінії вогню”. Більш як за два роки у бойових діях на сході України взяли участь понад 200 добровольців Правого сектору з Івано-Франківщини, пише “Дзеркало Коломиї”.

Кожен з бійців робив світлини моментів зі свого та побратимського бойового життя на мобільний телефон чи планшет. Найбільш вдалі фото близько двадцяти авторів зібрали та об’єднали у фотовиставку, яку так і назвали – “Бійці ДУК на лінії вогню”.

Фотовиставка налічує 48 світлин. Її створили з ініціативи капелана Василя Жупника “Грім”, Василя Вусанича “Байко” та Коломийського осередку Правого сектору.

“Виставка показує реальність сьогодення. На фотографіях зображені захисники нашої держави. Я неодноразово був на передовій, хоча автомата до рук не брав, але бачив як багато пролилося крові, відчув ту біль, яку відчувають хлопці там – на Сході. Вони справжні захисники, і роблять все для того, щоб теперішня молодь знала і розуміла, що їх батьки, дідусі захищали Україну”, – зазначив капелан Василь Жупник.

Основною метою виставки є необхідність нагадати усім про те, що війна в Україні триває.

“Ми відкриваємо цю благодійну виставку, щоб показати життя бійців-добровольців українського корпусу “Правого сектору”, які зараз воюють на Сході на рівні зі Збройними силами України. Ми хочемо у такий мистецький спосіб нагадати, що війна триває. На відміну від Збройних сил України, добровольчий корпус не отримує державного фінансування, воює за рахунок того, що дає народ. Захід наш є благодійним, кожен може допомогти хлопцям-захисникам”, – розповідає політичний керівник “Правого Сектору” Надія Винничук.

До наймолодших відвідувачів мистецького центру звернувся громадський діяч Любомир Грабець:

“Зверніть уваги ні одного злого і ненависного лиця на фотографіях, але ж у людей в руках зброя, вони мали б нести смерть. Чому ж такі лиця, тому що люди знають, що справу, яку вони роблять, є святою. Мама, жінка, дитина, усі близькі – це Україна. А ми беремо участь у тому? Наші захисники мусять знати, що вони недаремно там стоять, що підростає гідне українське суспільство”.

До слова, фотовиставка “Бійці ДУК на лінії вогню” приурочена до свята Архистратига Михаїла, котрий вважається покровителем України та українського війська. Фотовиставка триватиме два дні після чого продовжить свою мандрівку навчальними закладами Коломиї та району. Під час фотовиставки кожен відвідувач міг написати листа воїну-добровольцю на фронт.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК