У Коломиї відбувся вечір-спомин за загиблими Героями АТО та Небесною сотнею. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Коломиї відбувся вечір-спомин за загиблими Героями АТО та Небесною сотнею. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Коломияни вшанувати світлу пам’ять про Героїв, які не повернулися живими з Майдану і та війни на Сході, пише “Дзеркало Коломиї”.

Пригадали кожного нашого земляка, який віддав своє життя за краще майбутнє України від Революції Гідності до АТО на Донбасі.

Don Yapon

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Захід організували Спілка учасників АТО Коломийщини і бібліотека №3 для дорослих. Вечір-спомин відбувся на базі природничо-математичного ліцею.

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Присутні вшанували хвилиною мовчання та молитвою всіх загиблих земляків.

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У стінах навчального закладу згадали колишніх випускників Олександра Козолія та Євгенія Грода, які трагічно загинули у зоні АТО.

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dsc_6973 dsc_7010 dsc_7012 dsc_7015Під час заходу звучали зворушливі слова та спогади, діти читали вірші, запалили свічки пам’яті.

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Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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