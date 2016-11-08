У Коломиї відбувся вечір-спомин за загиблими Героями АТО та Небесною сотнею. ФОТОРЕПОРТАЖ

Коломияни вшанувати світлу пам’ять про Героїв, які не повернулися живими з Майдану і та війни на Сході, пише “Дзеркало Коломиї”.

Пригадали кожного нашого земляка, який віддав своє життя за краще майбутнє України від Революції Гідності до АТО на Донбасі.

Захід організували Спілка учасників АТО Коломийщини і бібліотека №3 для дорослих. Вечір-спомин відбувся на базі природничо-математичного ліцею.

Присутні вшанували хвилиною мовчання та молитвою всіх загиблих земляків.

У стінах навчального закладу згадали колишніх випускників Олександра Козолія та Євгенія Грода, які трагічно загинули у зоні АТО.

Під час заходу звучали зворушливі слова та спогади, діти читали вірші, запалили свічки пам’яті.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК