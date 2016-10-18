У Коломиї відбувся ІІІ фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю”

Фестиваль став уже традиційним і кожного разу збирає велику кількість учасників і глядачів – поціновувачів духовної пісні. Вперше фестиваль відбувся 12 вересня 2013 року, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

У Коломиї втретє відбувся фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю”. Його організаторами стали: Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ та громадське об’єднання “Зарваницька ініціатива”. Також у проведенні фестивалю сприяв відділ культури Коломийської РДА.

Метою проведення фестивалю є популяризація духовних піснеспівів. Адже духовна пісня – це те, що зворушує кожну християнську душу, це та добра звістка, яка особливо потрібна сьогодні кожному з нас.

Цього року у фестивальному пісенному марафоні взяло участь 28 колективів. Серед них були представлені колективи і з-за меж Коломийщини.

Глядацьку аудиторію потішив калейдоскоп різноманітних жанрів духовних піснеспівів, багатобарв’я та колорит мелодики, глибина духовних мотивів та велика кількість талановитих виконавців.

Як годиться, відкриттю фестивалю передувало архіпастирське слово правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії кир Василія (Івасюка). Звертаючись до всіх присутніх, преосвященний владика нагадав, що цього року фестиваль проходить у рамках Року Милосердя, проголошеного Папою Римським Франциском. Також владика розповів про важливість милосердя – як плоду любові у житті християнина та побажав усім присутнім насолодитися дійством.

На святі виступали голова райдержадміністрації Любомир Глушков, який є головою громадської організації “Зарваницька ініціатива” – співорганізатор фестивалю, голова районної ради Роман Дячук, народний депутат України Юрій Тимошенко та начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк.

У цей фестивальний день не забули відзначити та нагородити подарунками нашу талановиту краянку і поетесу Надію Кметюк. Людину з нелегкою долею, але великим серцем, талантом і доброю душею християнки, поезія якої пронизана глибокою духовністю та любов’ю до України. Подарунки отримали й інші учасники дійства.