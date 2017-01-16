У Коломиї відбувся II фестиваль вертепів. ФОТО

Звук трембіти знову зачарував всіх присутніх у залі на головній сцені Народного дому у Коломиї.

15 січня вже вдруге відбувся фестиваль вертепів “Різдво – час Божого Милосердя”, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії.

Цьогоріч фестиваль проходив на конкурсній основі. Для того, щоб виступити на головній сцені учасники проходили відбірковий тур. Свої деканати представили колективи з с. Цуцилів, с. Троїця, с. Тюдів, с. Яблуниця, с. Колінці та м. Коломия. Кожен колектив зумів здивувати по-своєму, представляючи свій вертеп, адже було вибрано кращих з кращих.

Розпочався захід пішою ходою учасників до Палацу культури “Народний дім”, де відбулися виступи колективів. Саме там молодь показала звичаї, традиції та цінності свого району.

В кінці уділивши пастирське благословення, Кир Василій Івасюк вручив колективам дипломи та пам’ятні подарунки. Також зігрів Батьківським словом, сказавши, що молодь – наше майбутнє, потрібно дати їм змогу донести Боже слово у людські серця, через колядку.