У Коломиї відбувся форум-тренінг для мирян

Вчора, 22 жовтня, в Катедральному соборі Преображення Христового, що на вул. Театральній, відбувся форум-тренінг на тему: “Українська Греко-Католицька Церква: історія і сучасні виклики”.

Метою заходу є творення активних парафіяльних рад через формування свідомості парафіян щодо їх покликання у житті Церкви та парафії, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Інформаційний центр Катедрального собору.

Участь у заході взяли голови та лідери мирянських спільнот, організацій і рухів, відповідальні за мирянські рухи у деканатах священики, а також всі активні миряни. Форум організувала комісія у справах мирян Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Захід розпочався з Божественної Літургії, опісля відбулася реєстрація та перекуска. Далі слідували доповіді та праця в групах, де всі мали можливість ділитися досвідом та подискутувати. Учасники форуму мали нагоду дізнатися витоки та основні етапи розвитку УГКЦ, сучасний стан Церкви.

Варто зазначити, що це не єдиний форум-тренінг. Планується проведення такого типу зустрічі для паламарів – 9 листопада 2016 року та для дяків – 16 листопада 2016 року.

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