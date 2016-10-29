У Коломиї відбудеться творча зустріч з Тарасом Прохаськом

У Коломийському музеї писанкового розпису відбудеться зустріч із івано-франківським письменником та перекладачем Тарасом Прохаськом.

Літератор представить роман “НепрОсті”, події якого розгортаються в Карпатах впродовж 1913-1951 років, збірку вибраних творів “БотакЄ”, серію “Схід-Захід” та інші, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Національного музею Гуцульщини та Покуття.

Тарас Прохасько – яскравий представник “Станіславівського феномену”, член Асоціації українських письменників, лауреат престижних премії імені Джозефа Конрада та премії імені Юрія Шевельова.

Зустріч відбудеться 3 листопада о 15.00.