У Коломиї відбудеться пряничний Halloween

30 жовтня до Коломиї завітають гарні пряники.

Пряничний майстер-клас HALLOWEEN відбудеться в кав’ярні “Філіжанка”, передає “Дзеркало Коломиї“.

Початок о 10.00, тривалість 1 год.

Додаткова група: о 14.00, аптека “Анфея-Фарм” вул. Леонтовича, 11 б

Рівень складності доступний, як для дорослих, так і для дітей.

Вік дітей від 5 років (якщо молодші, то можлива допомога батьків).

Вартість 100 грн. з особи. Якщо двоє з однієї сім’ї – по 90 грн.

У вартість входить пряники та всі матеріали, необхідні для розмальовки, упаковки і транспортування.

Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Потрібно написати організатору майстер-класу Ірині Станіславській або телефонувати за тел: 095 65 83 481, 067 94 81 815