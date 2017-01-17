У Коломиї велосипедист потрапив під колеса автомобіля

16 січня близько 18.15 у Коломиї по вулиці Карпатській трапилася ДТП.

Водій автомобіля “Мерседес Бенц”, 1976 р.н. житель с. Годи-Добровідка, здійснюючи рух в напрямку автостанції, допустив наїзд на велосипедиста 1962 р.н. жителя с. Ценява, який їхав у попутньому напрямку та намагався здійснити поворот ліворуч.

Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений в Коломийську ЦРЛ, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення ОДА.