У Коломиї вандали вдруге пошкодили пам’ятник на місці поховання Андрія Федчука

Вандали вдруге пошкодили пам’ятник на місці поховання Андрія Федчука, заслуженого майстра спорту України з боксу, бронзового призера літніх Олімпійських ігор у Сіднеї.

Нагадаємо, що вперше вандали потрощили пам’ятник у серпні цього року.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив “Фонд пам’яті Андрія Федчука”, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Пам’ятаєте, як вандали потрощили пам’ятник на могилі Андрія? Так ось його відремонтували і нещодавно над ним знову познущались. Вже просто нема слів…”, – йдеться у повідомленні.



Довідково. Андрій Федчук — український боксер, призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України з боксу.

Бронзову олімпійську медаль він виборов на сіднейській Олімпіаді у першій важкій вазі. 6 жовтня 2000 року за досягнення вагомих спортивних результатів на XXVII літніх Олімпійських іграх в Сіднеї нагороджений орденом «За мужність» III ст.

15 листопада 2009 року Андрій Федчук загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

“Почесний громадянин міста Коломия” (посмертно).