У Коломиї травматологія продовжує приймати пацієнтів, що постраждали через ожеледицю. ФОТО

До Коломийської ЦРЛ продовжують звертатися мешканці міста, які зазнали травм внаслідок ожеледиці.

Як повідомили Дзеркалу Коломиї у приймальні ЦРЛ, станом на 16:00 за останню добу за допомогою звернулося двоє осіб.

Один потерпілий одержав закритий перелом лівої гомілки, інший – перелом надколінника.

Через нерозчищені тротуари у Коломиї пішоходи, наражаючись на небезпеку, пересуваються проїжджою частиною.

А де тротуари й встигли розчистити, то не посипали їх відповідною сумішшю, в результаті чого коломияни травмуються при падінні.

“Наслідки неочищених тротуарів від льоду наших коломийських вулиць, які навіть елементарно не посипані піском, призвели до таких наслідків. На сьогодні в лікарні у відділі травматології лише за годину поступило 3 осіб з переломами, яких очікує операція. Скільки ще людей повинно постраждати, щоб влада почала думати про безпеку людей?”- повідомила на сторінці “Типової Коломи” Таїсія Демиденко і додала фото.