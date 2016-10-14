У Коломиї та Отинії репрезентували фільм про єпископа Павла Василика

Вчора, 13 жовтня, у рамках ІІІ фестивалю духовної пісні “Все упованіє моє на тебе, Мати, возлагаю”у Коломиї та Отинії відбулася презентація фільму про ісповідника віри незламного воїна Христового кир Павла Василика під назвою: “Незламний воїн Христовий”.

Фільм побудований на спогадах від раннього дитинства Павла Василика, діяльності в часи радянського тоталітаризму, перше і друге ув’язнення, душпастирська праця, єпископська хіротонія та постать єпископа, як ініціатора заяви про вихід УГКЦ із підпілля, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу єпархії УГКЦ.

З привітальним словом до всіх присутніх звернувся правлячий архієрей Коломийсько–Чернівецької єпархії кир Василій (Івасюк). Владика підкреслив велику значимість єпископа Павла Василика у розвитку нашої єпархії й УГКЦ зокрема.

На прем’єрі також були присутні голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков, а також численне духовенство Коломийсько-Чернівецької єпархії.

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