У Коломиї святкування 35-річчя закінчилося для ювіляра у відділку поліції

У Коломиї поліцейські охорони затримали розлюченого чоловіка, який влаштував скандал у кафе.

Приблизно о 20:00 години вечора працівники одного з розважальних закладів міста натиснули “тривожну” кнопку поліції охорони після того, як один з відвідувачів поводився вкрай агресивно, завадивши роботі персоналу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління поліції охорони в Івано-Франківській області.

Коли правоохоронці прибули на місце події, працівники кафе вказали на сп’янілого чоловіка, який продовжував нахабно поводитися – нецензурно лаявся, заважав працювати персоналу.

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З’ясувалося, що чоловік впродовж дня святкував свій день народження, при чому вживав алкогольні напої.

Згодом, перебравши оковитої, чоловік почав агресивно поводитися, заважаючи персоналу та відвідувачам кафе.

35-річного коломиянина затримали працівники поліції охорони та доставили до відділку поліції для подальшого розгляду обставин події та винесення відповідного процесуального рішення.